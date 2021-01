Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma das principais frentes no enfrentamento ao COVID-19 no município de Tenente Portela também foi vacinada contra a doença. Na foto a equipe que faz o plantão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI ala COVID) do Hospital Santo Antônio.

Fica a homenagem do site Portela Online a estes profissionais que não medem esforços para cuidar do seu semelhante.

