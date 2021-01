Região de Palmeira das Missões a qual Tenente Portela faz parte receberá 6 mil doses de Coronavac

Compartilhar Pin 0 Compart.

As 18 (CRS) Coordenadorias Regionais de Saúde do Rio Grande do Sul receberão neste primeiro momento 170.800 doses da Vacina Coronavac, o remanescente das 340.800 vacinas produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Chinês Sinovac, recebidas ontem pelo estado, ficarão para a segunda dosagem do mesmo público. A nova aplicação é entre duas e quatro semanas após a primeira aplicação.

A 15º CRS com sede Palmeira das Missões o qual Tenente Portela e outros 25 municípios fazem parte receberá 6.040 doses. Os critérios de distribuição serão trabalhadores da saúde e idosos.

Nesta manhã a Secretária de Saúde portelense, Magna Sinhori, participará de uma reunião com a coordenadoria de Palmeira das Missões com o objetivo de tratar detalhes sobre o recebimento e distribuição das vacinas.

Ás 23h45 desta segunda-feira cinco gaúchos pertencentes aos grupos de risco prioritários foram vacinados simultaneamente em ato simbólico em Porto Alegre – leia aqui.



Local de destino e número doses a serem enviadas nesta terça (19):

Porto Alegre: 51.600

1ª CRS (sede Porto Alegre – 65 municípios): 26.000

2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 4.360

3ª CRS (sede Pelotas – 22 municípios): 12.400

4ª CRS (sede Santa Maria – 32 municípios): 8.400

5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 14.000

6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 10.200

7ª CRS (sede Bagé – 6 municípios): 1.760

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 2.720

9ª CRS (sede Cruz Alta – 13 municípios): 1.920

10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 4.000

11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 5.360

12ª CRS (sede Santo Ângelo – 24 municípios): 3.560

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 4.400

14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 2.360

15ª CRS (sede Palmeira das Missões – 26 municípios): 6.040

16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 4.240

17ª CRS (sede Ijuí – 20 municípios): 3.200

18ª CRS (sede Osório – 23 municípios): 4.280

