Primeiros portelenses serão vacinados contra a COVID-19 nesta terça-feira

Nesta primeira remessa, Município foi contemplado com 1.290 doses destinadas a profissionais da saúde e indígenas.

A Administração Municipal programou para as 18 horas desta terça-feira, 19, a imunização dos primeiros portelenses, contra a Covid-19. As doses da primeira remessa estão a caminho do Município. A entrega ocorre nesta tarde na sede da 2 ª Coordenadoria Regional de Saúde, (CRS), em Frederico Westphalen.

O prefeito Rosemar Sala, determinou que tão logo ocorra a chegada das doses que se comece a vacinação. Hoje o ato simbólico marcará o ponta-pé inicial da campanha, que a partir de amanhã começará efetivamente nos dois públicos alvos desta etapa inicial. Conforme a secretária de Saúde, Magna Sinhori, Tenente Portela receberá 70 doses destinadas para profissionais da saúde, que estão trabalhando na linha de frente da Covid-19 e 1.220 doses para a população indígena. Os profissionais a serem imunizados atuam no Hospital Santo Antônio. A definição da quantidade de doses e também para quem são destinadas, foi feita pela 2 ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Quanto a vacinação da população indígena, a Secretaria Municipal de Saúde, já realizou o treinamento dos servidores que farão os procedimentos. São três equipes compostas por enfermeiros e técnicos vacinadores. A aplicação ocorrerá nos setores indígenas, ou seja, não haverá a necessidade de deslocamento para unidades de saúde da cidade. As 1.220 doses contemplarão 100% dos indígenas com mais de 18 anos, conforme levantamento prévio.

Quanto ao restante da população, a secretária Magna acredita que deverão ser contemplado gradativamente nas próximas etapas da distribuição das vacinas. As ações da campanha de vacinação da Covid-19 fazem parte do Plano Municipal de Imunização.

ATO SIMBÓLICO – a primeira vacina será aplicada em um profissional do HSA, a segunda em um representante da população indígena e a terceira em um profissional das equipes da saúde indígena . O ato será transmitido ao vivo pelo facebook do site Portela Online e também pelo da prefeitura.

