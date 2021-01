Prefeito de Tenente Portela está em isolamento domiciliar

Compartilhar Pin 0 Compart.

O dia que será marcado pela vacinação dos primeiros portelenses contra a COVID-19 não contará com a presença do prefeito do município, pois o administrador municipal não poderá presenciar o ato simbólico que será realizado nas dependências do Hospital Santo Antônio.

Rosemar Antônio Sala recebeu orientações médicas para que, juntamente com sua esposa, Salete Sala, permaneçam em isolamento domiciliar. A primeira dama precisou consultar um médico após apresentar alguns sintomas relacionados ao Coronavírus como dor de cabeça e diarreia. A também secretária de Serviços Urbanos foi submetida ao exame para diagnóstico. Antes dos primeiros sintomas Salete teve contato com parentes que positivaram para a doença.

Por telefone o chefe do executivo informou ao site Portela Online que está bem e segue trabalhando em modo home office. Declarou também que não tem qualquer sintoma e que a sua esposa passa bem. O resultado do exame é esperado entre quarta e quinta-feira desta semana.

Às 18h desta terça-feira será realizado o ato simbólico de imunização contra a Covid-19. A primeira vacina será aplicada em um profissional do HSA, a segunda em um representante da população indígena e a terceira em um profissional das equipes da saúde indígena . O ato será transmitido ao vivo pelo Facebook do site Portela Online e também pelo da prefeitura.

