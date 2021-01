Cinco gaúchos de grupos de risco recebem juntos as primeiras doses da vacina contra Covid-19 no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

O enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul ganhou nomes, sobrenomes e esperança. Depois de 10 meses de luta contra um vírus até então desconhecido, às 23h45 desta segunda-feira (18/1), o Rio Grande do Sul não teve o primeiro, mas os cinco primeiros vacinados.

Pertencentes aos grupos de risco prioritários do Plano Nacional de Imunizações, Eloina Gonçalves Born, de 99 anos, moradora do Residencial Geriátrico Donna Care; Jorge Amilton Hoher, 68 anos, médico-chefe do serviço de Medicina Intensiva da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; Carla Ribeiro, 32 anos, da etnia kaingang e residente da Aldeia Fag Nhin, na Lomba do Pinheiro; Joelma Kazimirski, 48 anos, auxiliar de higienização do Grupo Hospitalar Conceição; e Aline Marques da Silva, 40 anos, técnica de Enfermagem CTI Covid do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), se tornaram símbolos do início da imunização no RS.

Os cinco receberam a primeira dose da CoronaVac em um ato simbólico no saguão do HCPA, nos últimos minutos do dia.

De um total de quase 6 milhões de doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, o RS recebeu 341,8 mil unidades. Dessas, 170,8 mil – aproximadamente a metade do recebido – serão encaminhadas para o interior, a partir de Porto Alegre, na manhã desta terça (19/1) por via terrestre e aérea, com o apoio da frota de aviões da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A quantidade remanescente das vacinas ficará armazenada pelo Estado para o posterior envio e aplicação da segunda dose desse público, cuja previsão para aplicação é entre duas e quatro semanas após a primeira aplicação.

1ª fase da vacinação contra covid-19 no RS

Confira a lista divulgada pelo Piratini, com números detalhados para cada Coordenadoria Regional de Saúde (CRS)

1ª remessa

Porto Alegre: 51.600

1ª CRS (sede Porto Alegre – 65 municípios): 26.000

2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 4.360

3ª CRS (sede Pelotas – 22 municípios): 12.400

4ª CRS (sede Santa Maria – 32 municípios): 8.400

5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 14.000

6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 10.200

7ª CRS (sede Bagé – 6 municípios): 1.760

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 2.720

9ª CRS (sede Cruz Alta – 13 municípios): 1.920

10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 4.000

11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 5.360

12ª CRS (sede Santo Ângelo – 24 municípios): 3.560

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 4.400

14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 2.360

15ª CRS (sede Palmeira das Missões – 26 municípios): 6.040

16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 4.240

17ª CRS (sede Ijuí – 20 municípios): 3.200

18ª CRS (sede Osório – 23 municípios): 4.280

Total: 170.800 doses

