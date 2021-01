Vacinação contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira no RS, afirma governador

Compartilhar Pin 0 Compart.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que a vacinação contra a Covid-19 vai começar ainda nesta segunda-feira (18). A previsão é de que isso ocorra por volta das 17h, 18h. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a primeira pessoa a ser vacinada no estado deve ser um profissional do Hospital de Clínicas.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta manhã que a vacinação será iniciada a partir das 17h em todo o país.

“Estamos no Centro Logístico, onde está sendo feita a distribuição, a organização da distribuição dessas 6 milhões de doses que vão aos estados para o início da imunização. O Rio Grande do Sul recebe sua parte dessa carga, cerca de 300 mil doses para iniciar, ainda nesta segunda-feira, a imunização contra o coronavírus no estado do RS”, afirma Leite em um vídeo divulgado no Twitter.

“O ministro autorizou anteciparmos o início da campanha. As primeiras doses começam a ser transportadas em seguida para o nosso Estado e já estamos com a logística pronta para iniciar o envio para todas as 18 regiões de saúde”, acrescenta.

No domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. Momentos depois, o governo de São Paulo aplicou a primeira vacina da CoronaVac. O governo federal, no entanto, ainda não havia iniciado a distribuição do imunizante pelo país, o que foi programado para esta segunda.

O horário de 17h para o início da vacinação nacional foi proposto, segundo Pazuello, para dar tempo de todos os estados receberem as doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Fonte: G1 – RS

