Esperança do Sul confirma mais um óbito por COVID-19

No final da tarde de sábado (16), a prefeitura de Esperança do Sul confirmou mais uma morte de paciente infectado pela Covid-19. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente, de 60 anos, estava internado na UTI do Hospital de Caridade, em Ijuí. Ele possuía comorbidades e testou positivo para o novo coronavírus.

O corpo do homem foi sepultado na manhã de domingo, no cemitério comunitário de Bom Jardim, no interior de Esperança do Sul.

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, divulgado na quinta-feira pela Prefeitura de Esperança do Sul, o município estava com seis casos ativos da doença e nove casos considerados suspeitos.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

