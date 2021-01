Criminosos invadem casa e executam homem que dormia ao lado da mulher e filho de 2 anos em Frederico Westphalen

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dois indivíduos armados invadiram uma casa localizada no bairro Pedreira, em Frederico Westphalen, por volta da 1h da madrugada de domingo, 17 de janeiro, e executaram o morador com diversos tiros que atingiram seu pescoço, cabeça e tórax.

A vítima estava na cama com sua esposa e filho de apenas dois anos de idade quando tudo começou. Segundo a Brigada Militar, depoimentos da mulher dão conta de que os homens arrombaram a porta da casa, entraram no quarto do casal e passaram a atirar. Ela teria se encolhido na cama e abraçado o filho. Eles foram poupados e não se feriram.

Conforme BM, foram encontrados no local, junto ao corpo, 8 estojos de munição calibre 380. Os criminosos fugiram a pé após a execução.

A vítima foi identificada como sendo Marcos André dos Santos.

A Polícia Civil investiga e tenta descobrir quem são os autores e a motivação do crime.

