Automóvel transportando 7 crianças e 5 adultos tomba na BR-386 em Seberi

Por volta das 13h45 deste domingo, 17, no km 49 da BR 386, em Seberi, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente envolvendo um automóvel Peugeot/306, com placas de Itapiranga-SC, que transitava levando 12 pessoas entre adultos e crianças. O acidente causou ferimentos em todos os 12 ocupantes do carro.

O condutor do carro, um homem de 32 anos, sem habilitação para dirigir, perdeu o controle do veículo, que saiu de pista e tombou. Ele e os 11 passageiros (dos quais 7 são crianças) se feriram e foram encaminhados para o hospital da cidade. Em princípio nenhum corre risco de morte.

O veículo estava com os quatro pneus sem condições de segurança (com desgaste acima do limite legal) e foi recolhido para o depósito.

O condutor fez o teste com o bafômetro que não indicou presença de álcool em seu organismo. Ele foi autuado pelas infrações cometidas (dirigir sem CNH, com excesso de passageiros e veículo em mau estado de conservação). A ocorrência será registrada pela PRF na Polícia Civil.

