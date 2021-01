Mapa preliminar do distanciamento controlado tem 20 regiões em bandeira vermelha e uma em laranja no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Rio Grande do Sul tem, na 37ª rodada do distanciamento controlado, 20 regiões em bandeira vermelha e apenas uma em bandeira laranja. O mapa preliminar foi divulgado pelo governo estadual no final da tarde desta sexta-feira (15).

Apenas a região de Caxias do Sul, na Serra, não está com risco alto de contágio pelo coronavírus. As demais regiões estão com alto risco epidemiológico.

O governo observa que há “alto risco de esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do coronavírus”, segundo a análise.

Um dos piores indicadores é o número de óbitos por Covid-19, que aumentou 18% entre as duas últimas quintas-feiras (de 421 para 497).

Houve leve redução no número de internados com o diagnóstico da doença (-4%) e em UTI (-3%), embora os números ainda sejam bastante expressivos – 1.102 em leitos clínicos e 847 em UTIs.

Já o número de casos ativos reduziu 9% entre as últimas semanas consideradas (de 27.200 para 24.811).

A equipe responsável pelo levantamento e monitoramento de dados do distanciamento controlado chama a atenção para o elevado crescimento de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias, por local de residência, em algumas regiões.

Em Taquara, o número de internações aumentou, passando de 14 para 21 (50%) Santo Ângelo teve aumento de 12,7%; Guaíba de 10,7%; Pelotas, 10,7%; Cruz Alta, 7,1%; Santa Rosa, 6,7%; e Novo Hamburgo, 3,9%.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (252), Caxias do Sul (194), Passo Fundo (132), Canoas (98) e Novo Hamburgo (80).

Mudanças



As regiões de Ijuí e Santa Rosa, que estavam em bandeira laranja na última atualização, tiveram aumento nos números. Em Ijuí, houve aumento de 83% no número de óbitos nos últimos sete dias (de 6 para 11).

Santa Rosa também teve alteração em decorrência dos indicadores da macrorregião, que somados aos individuais também elevaram em 14% o número de óbitos (de 7 para 8); 7% o de hospitalizações confirmadas para Covid-19 (de 15 para 16); e 7% o número de hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas por 100 mil habitantes (6,34 para 6,77), todos nos últimos sete dias.

Já em Caxias do Sul, que estava em vermelho e passou para laranja, o estado destaca redução nos indicadores.

Dentre os individuais se destaca a redução no número de óbitos nos últimos sete dias, que foi de 68 casos para 50. Hospitalizações confirmadas por Covid-19 tiveram queda de 25% (de 259 para 194), mesma porcentagem de redução no cálculo por 100 mil habitantes, que passou de 21,83 para 16,35.

