Em 24 horas dois óbitos provocados por COVID-19 em Tenente Portela

Em 24 horas foram registradas duas mortes provocadas por COVID-19 em Tenente Portela. Desta vez foi de uma mulher que apesar da idade elevada não apresentava doenças preexistentes, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A 13ª vítima de Coronavírus no município é um paciente do sexo feminino, de 84 anos de idade. Apresentou os primeiros sintomas em 10/01/21. A internação no Hospital Santo Antônio ocorreu em 13/01/21 e o óbito foi registrado hoje, 16/01/21.

Na sexta-feira ocorreu a morte de um paciente de 70 anos, este apresentava outras doenças. Ele tinha diabetes mellitus, hipertensão arterial e doença cardiovascular crônica.

