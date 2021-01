UTI do Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen atinge 100% de ocupação

Compartilhar Pin 0 Compart.

A direção do Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen informou que todos os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes Covid-19 estão ocupados. Três leitos são ocupados pacientes de outros municípios e um, de Frederico Westphalen. A casa de saúde conta com 30 leitos clínicos, sendo que estão baixados 4 pacientes de Frederico Westphalen e um de outro município.

O Centro de Operações de Emergências (COE) informou que além da ocupação total dos leitos de UTI, registra-se na cidade um grande aumento no número de pessoas contaminadas. Nos últimos 30 dias foram contabilizados 708 novos casos. Diante da situação, na quarta-feira,13, foi realizada uma reunião com a presença dos integrantes do COE e o promotor de Justiça, João Pedro Togni. No encontro foi decidido ampliar as campanhas de conscientização da população para que mantenham o distanciamento e façam uso de máscaras e álcool gel, a fim de controlar a disseminação do coronavírus.

Ações de conscientização

O promotor João Pedro Togni enfatizou a necessidade de ampliar as ações de conscientização e a fiscalização para evitar aglomerações e o respeito às determinações das autoridades da área da saúde. “Também se debateu a eventual necessidade de revisão dos decretos, para dar mais lógica às restrições e, eventualmente ampliar, sem impedir atividades em geral”, disse Togni. O promotor informou, ainda, que foram esclarecidos algumas questões relativas ao atendimento e a capacidade do HDP.

Segundo a secretária da Saúde, Tais Candaten, é extremamente importante que a população continue se protegendo. “Todos nós precisamos adotar e seguir com as medidas de segurança, mas as pessoas mais novas, que se deslocam mais, precisam redobrar essa atenção”, disse. Ela afirma que os idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, fiquem atentos aos cuidados com a higiene e o distanciamento social, pois o vírus ataca os sistemas imunológicos mais fragilizados, com menos capacidade de defesa, o que faz com que a doença tenha efeitos mais graves”, explicou.

A diretora-geral do Hospital Divina Providência (HDP), Roselei Enderle, no início da pandemia, a casa de saúde disponibilizou dois leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), porém, em virtude do aumento da demanda são disponibilizados, atualmente, quatro, um aumento de 100% na oferta de leitos de UTI. Além disso, o HDP tem à disposição 30 leitos clínicos. “Já temos casos de pacientes de Frederico Westphalen que estão internados em hospitais de outros municípios pela falta de leitos, principalmente em UTI, em razão do agravamento do quadro da doença, devido ao alto número de infectados nas últimas semanas”, afirmou.

Casos estão aumentando

O Departamento de Processamento de Dados do Gabinete Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (GMPEC) de Frederico Westphalen informou que, do dia 12 de dezembro de 2020 até a última terça-feira, 12 de janeiro, foi registrado um aumento de 708 casos, passando de 1.437 para 2.145 pacientes confirmados com coronavírus. Isso representa um aumento de 49,2% no número de doentes ativos no período. E novos casos de pessoas contaminadas foram registrados nos últimos dias.

Com base nessas informações, a média de contaminados é de 23,6 novos casos por dia. As autoridades e profissionais da saúde solicitam que as pessoas não façam parte de aglomerações em atrativos turísticos em Frederico Westphalen ou outros municípios da região, em loteamentos e estabelecimentos comerciais, e nem participem de festas e reuniões com pessoas de fora do grupo familiar.

“Sabemos que a pandemia vem causando um esgotamento físico e mental em todos nós, mas é necessário seguir com os cuidados e com a proteção. Precisamos continuar a conscientização sobre o Covid-19, pois essa é uma doença que não escolhe idade, sexo ou classe social, e os dados mostram isso. Precisamos, acima de tudo, nos conscientizar de que o HDP não atende apenas a população de Frederico Westphalen, mas pessoas de toda a região”, observa Roselei.

Fonte: Correio do Povo

