Serviços de Zeladoria são intensificados em Tenente Portela

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão trabalhando na limpeza, capina, coleta de entulhos entre outras melhorias

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está coordenado um um verdadeiro mutirão de limpeza. Neste primeiros dias do novo governo, os trabalho têm se concentrado na área central. O mutirão também chegou ao Distrito Industrial Osvaldo Trintin. Neste local estão ocorrendo várias ações, principalmente de limpeza e coleta de entulhos. Também estão ocorrendo intervenções nos trevos de acesso a cidade e no cemitério, entre outros locais.

A titular da pasta, Salete Bettio Sala, destaca que os servidores estão capinando os canteiros centrais e as margens dos passeios das avenidas da cidade. Ela também informa que foram feitas roçadas e podas e ainda o recolhimentos de entulhos em locais específicos. A equipe também tem dado atenção aos ecopontos de coleta de vidro que recentemente foram instalados pelo Departamento de Meio Ambiente nas praças do Imigrante, Tenente Paiva e Tenente Bins e ainda no CRC e ao lado do Comércio de Bebidas Dressler. A objetivo é evitar o acúmulo destes resíduos nestes locais.

Salete aproveita para reforçar o pedido de colaboração do cidadão no sentido de evitar “jogar lixo no chão” nestes espaços públicos. Infelizmente, mesmo com a presença destes ecopontos e de leixeiras, muitas pessoas ainda depositam garrafas, copos e outros materiais em vias públicas, passeios e nas praças, situações registradas especialmente nos fins de semana.

Ainda na cidade, foram iniciados o trabalhos de recuperação da sinalização viária no centro, em especial a pintura das faixas de segurança. No interior, a Secretaria também vem realizando a coleta de entulhos e materiais recicláveis. Neste primeiro momento são situações pontuais, porém, em breve o Município pretende formatar este serviço a fim de torná-lo permanente e desta forma de dar o destino correto para os resíduos sólidos produzidos pelos moradores da zona rural.

