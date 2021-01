Presídio de Passo Fundo confirma surto de Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Presídio Regional de Passo Fundo, no Norte do RS, confirmou um surto de Covid-19 no local. São 15 detentos do regime fechado que testaram positivo para a doença. Um servidor também está contaminado.

O surto foi identificado há quatro dias. A delegacia regional da Susepe informou que a situação está controlada e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Os presos estão em uma área isolada da penitenciária e nenhum deles precisou ser internado.

O presídio tem cerca de 750 detentos.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...