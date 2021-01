Prefeito de Tenente Portela recebeu Secretário de Educação do Estado do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Faisal Karam esteve acompanhado da deputada estadual Zilá Breitenbach, da corrdenadora da 21ª CRE e do prefeito de Três Passos.

Assuntos ligados a área educacional estiveram em pauta na manhã desta sexta-feira, 15, em reunião ocorrida no Gabinete do Prefeito. Rosemar Sala recebeu o secretário de Estado da Educação, Faisal Karan; a deputada estadual, Zilá Breitenbach; a titular da 21ª Coordenadora Regional de Educação, Ledi Daiana Diesel; e o prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni. Também participaram do encontro o vice-prefeito, Leônidas Balestrin; a presidente da Câmara Municipal, Irinéia Koch Lena; e o vereador, Jaine Sales (Diube), além de secretários municipais.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Antes de assumir o mandato, em 21 de dezembro, Sala esteve em Porto Alegre e convidou Faisal Karam para uma visita a Tenente Portela, o que ocorreu hoje. Entre os objetivos do encontro desta sexta-feira esteve o estreitamento das relações entre Estado e Município nas questões educacionais. Foram abordados os seguintes assuntos: a retomada das aulas presenciais; o transporte escolar; a eventual cedência de espaços nas escolas estaduais para utilização da rede municipal; o ensino nas séries iniciais que está sendo repassado aos Municípios, entre outros.

Faisal Karam finalizou a agenda em Portela visitando a sede da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto. O prefeito Sala acompanhou o gestor estadual.

Texto e fotos: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...