Compartilhar Pin 0 Compart.

Procurando um apartamento para alugar bem localizado e com vista para a rua? Confira este situado em uma das principais ruas do Centro de Tenente Portela. Apartamento de dois quartos com sacada e área de serviço. Possui vaga de garagem.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

O referido apartamento está situado na Rua Tupis no mesmo prédio do Supermercado Sacolão.

Interessados entrar em contato pelo Whatsapp (55) 9724-9836.

Curtir isso: Curtir Carregando...