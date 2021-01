Secretário de Educação do Estado estará em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Faisal Karam terá encontro com Rosemar Sala. Agenda também prevê encontro com vereadores e secretários municipais e coletiva de imprensa.

Nesta sexta-feira, 15, o secretário de Estado da Educação estará em Tenente Portela. Faisal Karam participará de encontro no Gabinete do Prefeito. A agenda prevê para às 8 horas reunião com o prefeito, Rosemar Sala e às 8h30min com secretários municipais e vereadores. Às 9 horas, Faisal Karam, juntamente com o prefeito Rosemar Sala, participará de entrevista coletiva com veículos locais de comunicação.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

A comitiva do gestor da pasta da Educação no RS deverá contar com a presença do prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, entre outras lideranças. Assuntos ligados a área educacional de interesse do Município e da região estarão na pauta.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...