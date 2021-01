Portelense na cúpula do Tribunal de Justiça do Paraná

Compartilhar Pin 0 Compart.

No último mês de 2020 o site Portela Online noticiou sobre o portelense e Desembargador Celso Mainardi – leia aqui – , que foi agraciado com uma medalha de destaque do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). E agora novamente destacamos outra conquista do magistrado.

O Desembargador Celso Mainardi, foi eleito pelo Plenário da egrégia Corte de Justiça paranaense, para exercer o cargo de Ouvidor-Geral da Justiça. A posse acontecerá no dia 1º de fevereiro do corrente ano, juntamente com os demais integrantes da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça daquele Estado.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

“A Ouvidoria-Geral tem como missão promover a aproximação da sociedade com o poder judiciário, estabelecendo importante canal de comunicação entre o jurisdicionado e a justiça, de modo que se garanta o exercício da cidadania na busca de uma sociedade mais livre, justa e solidária “, afirma o Desembargador Mainardi.

A carreira exemplar do portelense no estado do Paraná, com certeza é motivo de orgulho para a comunidade portelense.

Curtir isso: Curtir Carregando...