Cine Globo de Três Passos retoma exibições nesta sexta-feira, podendo receber até 30% de sua capacidade

Após praticamente dez meses sem exibições, a sala do Cine Globo de Três Passos voltará a operar nesta sexta-feira, 15 de janeiro. Mesmo com restrições, trata-se de uma esperança e um alento enorme para o proprietário, Roberto Levy Filho e para o grupo de funcionários, que há meses lutavam e torciam para que fosse autorizada pelo menos a reabertura parcial da sala, uma das mais tradicionais do Brasil.

A partir desta quinta-feira, cinemas de todo o Rio Grande do Sul receberam o aval para poderem novamente funcionar. Foram meses de interrupção com um breve funcionamento de seis semanas. A maioria das empresas se manteve durante o ano graças a financiamentos junto ao BRDE e BNDES. “Não fosse isso, seria uma quebradeira geral”, destaca Ricardo Difini Leite, presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feenec) e sócio-diretor do GNC Praia de Belas.

Algumas empresas, ainda assim, não resistiram. “Em Santo Ângelo, uma das exibidoras mais tradicionais, com 62 anos de atividade, fechou as portas de vez”, lembra o presidente do Sindicato dos Exibidores Cinematográficos do RS, Homar Castello Júnior, citando o Cine Cisne, que anunciou o encerramento de suas atividades em dezembro.

Da rede Cine Globo de Cinemas (que possui salas também em Cruz Alta, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Santa Rosa), apenas a sala de Três Passos ainda não havia retomado as atividades. E nesta sexta-feira, atendendo os protocolos sanitários e de distanciamento, a matriz do Cine Globo poderá receber até 30% de sua capacidade de público, o que representa, no máximo, 90 pessoas. Todos deverão usar máscara, terão de higienizar as mãos no hall de entrada, e terão de observar as poltronas que serão disponibilizadas para uso, às quais foram sinalizadas respeitando o devido distanciamento social.

Segundo Levy, o público poderá consumir bebidas e alimentos, e somente nestes casos é permitido retirar a máscara na parte interna do cinema. “É importante destacar que o risco de contágio no cinema é muito menor que em outros lugares, pois não tem interação social – as pessoas ficam sentadas assistindo ao filme, e tiram a máscara somente se for o caso de levarem alguma bebida ou alimento para a sessão”, destaca.

A semana foi corrida para ajustar os detalhes e poder retomar as atividades. Na quarta-feira, foi realizada manutenção e troca de peças que haviam estragado, em função do muito tempo sem uso, do projetor. “Queremos dar continuidade na história do Cine Globo, que persiste há mais de 65 anos em nossa querida Três Passos”, ressalta Levy.

Retomada será com exibição de três filmes

A retomada do Cine Globo será com a opção de três filmes, entre eles “Mulher Maravilha 1984”, aposta de grande sucesso de bilheteria em 2020, como foi o primeiro filme solo da super-heroína da DC Comics, que faturou em 2017, US$ 822 milhões em todo o mundo. Com a pandemia e o fechamento de cinemas, o filme teve sucessivos reagendamentos e somente conseguiu ter sua esteia mundial em 17 de novembro, finalmente entrando em cartaz no Rio Grande do Sul.

A animação, Trolls 2, e o filme de terror “3º andar: Terror na Rua Malasaña” também serão opções no cimema de Três Passos nesta primeira semana de exibições após longos dez meses de portas fechadas.

PROGRAMAÇÃO DE 15 A 20 DE JANEIRO DE 2021:

Cine Globo Três Passos.

CINEMA 2D e 3D

Av. Júlio de Castilhos. nº 490.

TROLLS 2

15/01 SEX – 16H30 | 2D | DUB

16/01 SAB – 15H00 | 3D | DUB

17/01 DOM – 16H00 | 2D | DUB

19/01 TER – 16H30 | 3D | DUB

19/01 TER – 18H45 | 2D | DUB

20/01 QUA – 16H30 | 3D | DUB

MEIO INGRESSO PARA TODOS, EM TODAS AS SESSÕES DESTE FILME.

Gênero: Animação

Censura: Livre

Duração: 1h 30min

Confira o trailer: https://youtu.be/gaNXC9VAtSc

Sinopse:

A rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: Há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uni-los contra um mal maior.

———————————

3º ANDAR: TERROR NA RUA MALASAÑA

15/01 SEX – 18H45 | 2D | DUB

16/01 SAB – 21H00 | 2D | DUB

17/01 DOM – 18H30 | 2D | DUB

20/01 QUA – 18H45 | 2D | DUB

Gênero: Terror

Censura: 14 anos

Duração: 1h 45min.

Confira o trailer: https://youtu.be/QypqNM1Q4zE

Sinopse:

Madrid, 1976, início dos tempos de liberdade pós-franquista. Uma família muda-se de uma pequena cidade para a capital e investe tudo o que tem num grande apartamento no número 32 da Rua de Manuela Malasaña. Cedo percebe que o que parecia o paraíso e a promessa de uma vida nova se torna o pior pesadelo possível.

—————————

MULHER MARAVILHA 1984

15/01 SEX – 21H00 | 2D | LEG

16/01 SAB – 17H30 | 2D | DUB

17/01 DOM – 21H00 | 2D | DUB

19/01 TER – 21H00 | 2D | DUB

20/01 QUA – 21H00 | 2D | DUB

Gênero: Ação

Censura: 10 anos

Duração: 2h 31min.

Confira o trailer: https://youtu.be/8XrFAXykgoc

Sinopse:

Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, que entra em conflito com dois grande inimigos – o empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) – enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

—————————

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

– Estaremos operando com 30% de capacidade total;

– Distanciamento entre as poltronas será de 2 metros ou mais;

– A sala será sempre limpa e higienizada entre cada sessão;

– É obrigatório o uso de máscara (se por acaso a pessoa não tiver, o cinema tem para vender);

– Todos devem higienizar as mãos com álcool em gel, na entrada e saída de cada sessão;

– Na compra de ingressos, deve ser mantida distância de 1 metro entre cada pessoa, seguindo a marcação do chão, evitando aglomeração.

Pedimos a todos que cheguem com antecedência, assim evitando qualquer tipo de aglomeração, seja na fila para a compra do ingresso ou da Bomboniere. (Estamos trabalhando com equipe reduzida)

Todas medidas de higienização estão sendo tomadas antes do início de cada sessão.

Há marcação no chão para distanciamento das pessoas nas filas.

Cinema climatizado para inverno e verão.

Obs: dias não anunciados é porque o cinema está fechado.

Obrigatório todas as pessoas portarem documento de identificação.

Aconselhamos a compra online dos ingressos em nosso aplicativo: Baixe agora gratuitamente para versão Android e IOS:

http://goo.gl/szyMnF

—————————————————

INGRESSOS

Inteira: R$ 20,00

Meia: R$ 10,00*

*acesse nosso site http://www.cineglobocinemas.com.br e confira todas as regras do benefício do meio ingresso.

Obrigatório todas as pessoas portarem documento de identificação.

Aceitamos Vale-Cultura Banrisul, Vale-Cultura Sodexo, Vale Cultura Ticket, Banri-Compras, Visa, Master, ELO, Hipercard, Hiper, American Express, Cabal, Diner’s.

—————————–

HORÁRIO DE ATENDIMENTO E VENDA NA BILHETERIA

Terça-feira a Domingo – Das 13h30 às 21h30

Segunda-feira – Fechado

Para clientes que não moram em Três Passos, a compra do seu ingresso deverá ser feita em nosso aplicativo Cine Globo Cinemas.

Baixe agora gratuitamente para versão Android e IOS:

http://goo.gl/szyMnF.

Tendo problema ou dúvidas, por favor ligar nos telefones abaixo ou falar diretamente pelo link http://bit.ly/31iFuhI.

———————————

INFORMAÇÕES

(55) 3522 – 9472

(55) 9 9143 – 6466 (vivo) (WhatsApp)

http://www.cineglobocinemas.com.br

Fonte: Rádio Alto Uruguai

