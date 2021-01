Sétimo óbito em decorrência de Covid-19 é confirmado em Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Mais um óbito em decorrência de Covid-19 foi confirmado no município de Crissiumal. No boletim epidemiológico desta terça-feira (12), o sétimo óbito foi confirmado: trata-se de uma idosa, de 82 anos de idade.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Na atualização desta terça, o município também chegou a 253 casos confirmados, em um acumulado desde o início da pandemia. No momento, em Crissiumal, são 36 os casos ativos da doença, além de 74 casos considerados suspeitos, que aguardam coleta ou resultado laboratorial.

Do total de confirmações, 210 pessoas já são consideradas recuperadas, uma está internada no Hospital de Caridade de Crissiumal e uma pessoa segue na UTI, no Hospital de Santo Ângelo.

O comitê de combate ao coronavírus comunica que por questões éticas, não é permitido divulgar os nomes dos casos positivos e também pede para que seja respeitada a legislação e os profissionais de saúde por manterem o sigilo necessário.

Curtir isso: Curtir Carregando...