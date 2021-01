Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo se reúne com diretoria da ACI

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira,12 de janeiro, na sede da Associação Comercial e Industrial – ACI, de Tenente Portela, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo reafirmou a diretoria da entidade os compromissos de fomento e fortalecimento da indústria e comércio local. Na oportunidade Leonardo Siqueira apresentou algumas propostas de ações que pretende promover na condução da pasta e exaltou a importância do trabalho conjunto entre o poder público e a associação.

Siqueira destacou que a Secretaria está aberta ao diálogo com empreendedores e entidades. Por sua vez, a diretoria da ACI, representada por seu presidente, Tiago Rodrigo Sganderla, explanou algumas demandas e planejamento de trabalho a ser realizado durante o ano de 2021. Com intuito de manter a proximidade entre a ACI e a Administração Municipal, ficou definido que será realizado uma reunião mensal com a participação do secretário municipal.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...