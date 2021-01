Sicredi Raízes disponibiliza recursos para safra de inverno

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Sicredi Raízes RS/SC/MG, instituição financeira cooperativa que nasceu do agronegócio, oferece soluções que auxiliem no desenvolvimento do produtor rural. Neste sentido, está disponibilizando recursos para custeio e investimento das Safras de Inverno 2021.

Os recursos têm o objetivo de oportunizar ao produtor rural melhores negócios, através do planejamento da sua safra, permitindo a organização do fluxo de caixa para aquisição de insumos à vista. Os associados podem contar com a segurança e agilidades das linhas de crédito disponibilizadas antecipadamente para a safra de inverno.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Segundo o assessor de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi Raízes, Fabian André da Rosa, “a contratação de recursos como esse auxilia na gestão financeira e desenvolvimento da atividade. Com ele, o associado pode adquirir produtos com antecedência, aproveitando as oportunidades de ofertas, disponibilidade, variabilidade e preços, além de tecnologias mais apropriadas a sua necessidade e realidade produtiva, favorecendo a relação custos x benefícios”.

A Sicredi Raízes RS/SC/MG já está recebendo as propostas de financiamento para a Safra de Inverno. O produtor rural associado pode fazer o planejamento da próxima safra (considerando o que vai plantar, qual é a área de cultivo e o orçamento necessário com base na análise de solo e sob orientação técnica quanto ao uso dos insumos e os demais serviços que serão utilizados) e procurar a sua agência para dar andamento à proposta e demais procedimentos para aprovação e liberação do crédito.

Os associados poderão solicitar informações diretamente ao gerente da sua conta através do WhatsApp (51) 3358-4770, sem precisar sair de casa, mantendo a segurança e a saúde de sua família.

Curtir isso: Curtir Carregando...