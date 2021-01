Recuperação de estradas já contemplou três localidades de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nos primeiros dias do novo governo municipal o trabalho de recuperação de estradas está intenso. As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural já contemplaram três localidades. Conforme o titular da pasta, Mauro Ludwig, neste primeiro momento estão sendo priorizados os trechos mais críticos. Nos próximos dias a atenção será dada as principais estradas vicinais do Município.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, mesmo em período de expediente interno na Prefeitura, tem acompanhado de perto este trabalho. Na última semana Rosemar Sala esteve com Mauro Ludwig vistoriando a execução de melhorias na perimetral, no trecho de aproximadamente três quilômetros compreendido entre a RSC-472 e a Rua Walter Edmundo Fries. Esta estrada foi patrolada e recebeu cascalho em vários pontos. Após a primeira chuva o rolo deverá ser utilizado novamente para compactar o que vai melhorar consideravelmente as condições de trafegabilidade.

Ação semelhante também está sendo feito na estrada da localidade do Cerro dos Machados. Conforme o secretário, haviam trechos que estavam praticamente intransitáveis, que agora estão recuperados. Na primeira semana de janeiro, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural também já estive na Pedra Lisa. A estrada de acesso a esta localidade da Terra Indígena do Guarita recebeu melhorias, ação que contemplou outras vias importantes do setor.

O prefeito destaca que a recuperação de toda malha viária do Município está entre as prioridades do Governo. O foco é garantir estrada boa em todo o território portelense. “O desafio é grande, mas temos certeza que conseguiremos cumprir esta meta”, destaca Rosemar Sala.

Texto e fotos: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

