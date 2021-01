Moradia é consumida por incêndio na Reserva Indígena do Guarita em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma casa foi completamente consumida por um incêndio na tarde desta terça-feira, 12 de janeiro, no setor de Pedra Lisa, na Reserva Indígena do Guarita, em Tenente Portela. O fogo iniciou por volta das 15h e destruiu completamente a casa que, segundo vizinhos, estava desabitada.

A Janela Instantânea do site Portela Online foi até o local e transmitiu ao vivo pelo Facebook do site, já durante o percurso, repassando as informações que estavam sendo recebidas, em tempo real. Veja os vídeos abaixo.

A reportagem conversou com o Capitão do setor da Pedra Lisa, Isaquias Bento, que nos informou que o fogo pode ter sido provocado por uma mulher que está com distúrbios mentais e que tinha desavenças com a dona da casa que foi incendiada. Sobre a proprietária do imóvel o capitão disse que ela estaria morando na cidade há pelo menos uma semana.

