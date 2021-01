Mapa do Distanciamento Controlado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com o indeferimento, nesta segunda-feira (11/1), dos cinco pedidos de reconsideração ao mapa preliminar da 36ª rodada do Distanciamento Controlado, o Rio Grande do Sul fica quase todo em bandeira vermelha.

Dezenove das 21 regiões Covid foram classificadas com risco epidemiológico alto, recebendo bandeira vermelha. Apenas duas regiões – Ijuí e Santa Rosa – ficaram classificadas na bandeira laranja. O mapa definitivo tem vigência de terça (12/1) até a próxima segunda-feira (18/1).

