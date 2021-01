Jovens presos com mais de 260kg de maconha em Esperança do Sul são moradores de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Os dois jovens presos na madrugada desta terça-feira, 12 de janeiro, no interior de Esperança do Sul são moradores do município de Tenente Portela, segundo informou a Brigada Militar (BM) que atuou em conjunto com a Polícia Civil nesta operação.

Sem revelar os nomes dos presos, a BM informou também que os jovens tem 18 e 22 anos.

As prisões ocorreram na localidade de São Francisco após a polícia interceptar o veículo em que ambos estavam. Ao todo foram apreendidos 265 tabletes da droga o que totalizou 262 kg de maconha.

Os presos foram levados, junto com a droga, para a Delegacia de Polícia e após os trâmites legais serão conduzidos aos Presídio Estadual de Três Passos.

