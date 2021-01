Apreendido 262kg de maconha em Esperança do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em operação da Polícia Civil e da Brigada Militar, na cidade de Esperança do Sul, agentes policiais efetuaram a prisão de dois indivíduos, que estavam transportando aproximadamente 262 kg de maconha, divididos em 265 tijolos. A prisão ocorreu na localidade de São Francisco, interior do município, após abordagem do veículo em que ambos estavam.

Após os procedimentos policiais os homens, um de 18 e outro de 22 anos, moradores de Tenente Portela, serão conduzidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

Continua após a publicidade... Continua o texto..





Curtir isso: Curtir Carregando...