PRF prende casal por tráfico de cocaína e munição em Seberi

A droga estava escondida no para-choque e a munição no painel do carro

Na noite da última sexta-feira, 8 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois traficantes que transportavam pela BR 386 em Seberi 6 quilos de cocaína e 22 munições calibre .40. Eles estavam num Celta, .

Durante ação de combate à criminalidade, a equipe da PRF recebeu informação do serviço de inteligência para abordar um Celta com placa de Gravataí/RS que vinha de Santa Catarina e ingressava no Rio Grande do Sul.

O carro foi abordado na unidade da PRF em Seberi e nele viajavam o motorista e a passageira, ambos com 20 anos e moradores da região metropolitana de Porto Alegre.

Os policiais suspeitaram da história desencontrada contada pelo casal durante a abordagem e realizaram uma fiscalização minuciosa. Inicialmente encontraram um pequeno pacote com 22 munições de pistola calibre .40 escondido dentro do painel do Celta. Prosseguindo a busca, desmontaram o para-choque traseiro do carro e encontraram 9 tabletes de cocaína, que totalizaram 6 quilos. A apreensão ocasionou um prejuízo financeiro estimado em cerca de 300 mil reais aos criminosos.

Os presos foram encaminhados, com a droga, a munição e o veículo apreendido, à Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante

