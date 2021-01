Prefeitura diz que vai responsabilizar autor de dano ao canteiro central de avenida de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Canteiro avariado no fim de semana já foi refeito e agora se buscará o ressarcimento

Tem sido comum, especialmente nos fins de semana, a ocorrência de danos ao patrimônio público, em Tenente Portela. Neste domingo, 10, um dos canteiros centrais da avenida Redenção foi destruído ao ser atingido por um veículo. Nesta manhã de segunda-feira, 12, servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já efetuaram a construção de um novo canteiro no local.

Por determinação do prefeito Rosemar Sala, a Procuradoria Geral do Município vai estabelecer o procedimento padrão para estas ocasiões. Sempre que possível apontar o responsável pelo avaria, este será notificado para que faça o ressarcimento dos valores gastos pelo Município.

Para facilitar a identificação, serão solicitadas imagens captadas por câmeras privadas e pelo sistema de videomonitoramento municipal, além do boletim de ocorrência, quando este for efetuado pelos órgãos policiais. O contribuinte também poderá denunciar fatos desta natureza. Um dos caminhos é através da Ouvidoria do Município, cujo acesso está disponível através do portal www.tenenteportela.rs.gov.br.

Fonte: ASCOM

