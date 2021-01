Homem morre após sofrer queda em máquina desensiladeira, no interior de Tiradentes do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem de 52 anos de idade morreu de forma trágica na manhã desta segunda-feira (11), no interior de Tiradentes do Sul.

Identificado como Gelson Züge, ele teria sofrido um acidente de trabalho ao cair em uma máquina desensiladeira, na propriedade rural de Valdirio Hermes, na localidade de Lajeado Bonito, onde realizava o trabalho de silagem.

A Brigada Militar foi comunicada do fato por volta de 11h15min. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para se deslocar até o local e realizar o levantamento do ocorrido, e também para liberação do corpo da vítima.

O que é uma Desensiladeira?

A desensiladeira é um equipamento essencial na atividade agrícola para a retirada da silagem dos silos, por um sistema hidráulico, assim reduzindo o trabalho manual do agricultor e o tempo de trabalho. Fonte Rádio Alto Uruguai

