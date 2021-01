Governo do RS garante aquisição de 10 milhões de seringas para vacinação

Compartilhar Pin 0 Compart.

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta segunda-feira, a aquisição de 10 milhões de seringas para serem utilizadas em campanhas de vacinação, incluindo a previsão de imunização contra o coronavírus no Estado. A licitação, promovida na modalidade de Registro de Preços, garantiu o fornecimento dos itens pelo preço de R$ 0,36 por unidade pelo período de um ano.

De acordo com o governo estadual, o valor é abaixo dos R$ 0,69 estabelecidos como referência pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o que gera uma economia de quase 48%. Ao todo, o material terá um custo de R$ 3,6 milhões, ante R$ 6,91 milhões projetados inicialmente. A licitação para a compra de seringa hospitalar foi uma demanda de três órgãos do governo, em especial da Secretaria da Saúde (SES).

Segundo o secretário da SPGG, Claudio Gastal, a aquisição das seringas foi concluída com grande sucesso. “Ao longo da pandemia, tivemos pelo país processos de compra realizados sem sucesso, com preços elevados e suspeitas por não ter a devida transparência. Aqui no Rio Grande do Sul, mais uma vez, a equipe da Celic conclui um certame essencial com agilidade e economia de recursos para o Estado, o que trará mais segurança e qualidade nos serviços prestados à população”, afirmou.

O governo ainda informou que as novas unidades asseguradas se somarão às 4,5 milhões de seringas em estoque no Estado. Além disso, existem 5 milhões de agulhas que podem ser usadas em outras seringas, caso necessário, uma garantia para o início da imunização contra o coronavírus tão logo as vacinas sejam disponibilizadas.

De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, o governo do Estado está trabalhando em um Plano Estadual de Vacinação desde 2020. “Precisamos colocar em prática toda a estrutura necessária para essa campanha tão esperada por todos. Nesse sentido, nós nos preocupamos com questões como rede de frio, transporte e seringas. Além de ter em estoque, foi fundamental o sucesso do registro de preços, não só pela questão da economia, mas principalmente por poder contar com as seringas já no mês de janeiro, e podermos dar segurança ao desenvolvimento da campanha no Estado do Rio Grande do Sul”, relatou.

