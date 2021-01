Em reunião com engenheiros, Sala confere a situação das obras em andamento

Compartilhar Pin 0 Compart.

Para Rosemar Sala “obra parada ou mal feita é prejuízo para o Município”. Próximo passo é chamar as empresas contratadas

Na manhã da última sexta-feira, 8 de janeiro, o prefeito municipal de Tenente Portela se reuniu com os servidores do setor de engenharia do Município para verificar a situação de todas as obras que estão em andamento. Os engenheiros civis Ronei Robson Poerch e Eliandro Tiecker repassaram para Rosemar Sala a situação de 29 obras que foram licitadas na gestão anterior. No relatório também estão projetos contratados que, no entanto, ainda não foram iniciados ou que estão em sua fase inicial. Somente em dezembro de 2020, foram efetivados 10 processos licitatórios.

Entre os trabalhos estão reformas e ampliações de escolas; construção de quadras esportivas; instalação de redes de água e melhorias e calçamentos de vias públicas. Também fazem parte da relação a construção dos prédios do CRAS e da escola PROINFÂNCIA, além da revitalização da Praça de Brinquedos e do Centro Cultural, entre outras.

Após o encontro com os engenheiros civis da Prefeitura, o prefeito vai se reunir individualmente com cada empresa responsável pela execução. Isto já ocorre a partir desta segunda-feira, 11. Rosemar Sala, pretende acompanhar de perto o andamento, inclusive com visitas periódicas nos locais. O chefe do Executivo quer que os prazos sejam cumpridos sem comprometer a qualidade dos serviços. “Obra parada ou mal feita é prejuízo para o Município e nós vamos nos esforçar para evitar que isso aconteça”, ressaltou o prefeito.

Texto e fotos: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

