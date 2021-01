Colisão frontal mata motoristas na BR 285 em Carazinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em Carazinho, na BR 285 Km 330, por volta das 11h20 desta segunda-feira (11), ocorreu um acidente tipo colisão frontal que envolveu um Uno de Caxias do Sul/RS e um Ka de Passo Fundo/RS. Os condutores dos dois veículos morreram no local. Dois passageiros que estavam no Ka foram socorridos e encaminhados ao hospital para atendimento médico. As vítimas não foram identificadas até o momento.

O levantamento policial constatou que o Uno transitava no sentido Carazinho a Passo Fundo e invadiu a contramão, colidindo de frente com o Ka que seguia em sentido contrário. No local, a sinalização proíbe ultrapassagem.

Houve interdição de pista, que foi liberada às 12h20. Equipe da PRF permanece em atendimento.

Atualização 15h06:

Condutor do Uno: homem de 38 anos, de Erechim/RS

Condutor do Ka: homem de 36 anos, de Passo Fundo/RS

