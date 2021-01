Prefeito e vice de Tenente Portela reafirmam compromissos com lideranças indígenas

Compartilhar Pin 0 Compart.

O prefeito, Rosemar Sala, e o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, receberam na tarde da última quinta-feira, 7 de janeiro , lideranças da Terra Indígena do Guarita. O encontro, realizado no Gabinete, contou com a participação do vereador Jaine Sales (PP), o Diube; do cacique Carlinhos Alfaite e dos representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, Rafael Ribeiro e Roque Otonelli Dalmas. Também estiveram capitães dos setores e demais líderes, entre eles, Eduardo Sales, Ezequias Bento, Vivaldino Ribeiro Camargo, Valmir Sales, Aquiles Leopoldino e Edemar Sales. Acompanharam a reunião os gestores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o secretário Mauro Ludwig e o adjunto João Arruda Flores.

Sala e Balestrin reafirmaram os compromissos de desenvolver políticas públicas que resultem na melhoria da qualidade de vida da população indígena residente em solo portelense. O prefeito usou a expressão “resgate de uma dívida história” para classificar de como pretende conduzir as questões indígenas no novo governo. O diálogo será permanente, salientou Rosemar Sala.

Entre as medidas já concretizadas, o chefe do Executivo relatou as melhorias em estradas feitas nestes primeiros dias de governo que contemplaram os trechos mais críticos no setor da Pedra Lisa. O prefeito também reforçou o anúncio da destinação de R$ 300 mil para ações na Terra Indígena. Esta suplementação deverá ser encaminhada para a Câmara Municipal, na próxima semana.

As lideranças aproveitaram a reunião para reforçar alguns pedidos, especialmente no que diz respeito as áreas de saúde, de infraestrutura e de agricultura. Melhorias em estradas, iluminação pública e principalmente no abastecimento de água são as principais demandas elencadas durante a reunião.

Fonte: ASCOM

