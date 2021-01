Tenente Portela define plano de retorno escalonado as aulas presenciais

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Município vem trabalhando na construção de uma proposta de retorno escalonado das aulas presenciais na rede pública municipal de Tenente Portela. Esta tarefa compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que já tem o esboço da proposta, construído a partir das orientações da área da Saúde, face a pandemia da Covid-19. A ideia é iniciar o ano letivo 2021 nas escolas municipais no dia 1º de março. A data ainda será confirmada após apresentação do plano ao Conselho Municipal de Educação e ao Centro de Operações de Emergências , o COE – Municipal.

Nesta quarta-feira, 6, o assunto foi tema de conversa com a titular da 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Ledi Daiana Diesel. A reunião ocorreu no Gabinete e contou com a presença do prefeito Rosemar Sala e a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Beghetti Denes. Durante o encontro, além da questão da retomada o ano letivo, o prefeito e a secretária manifestaram a intenção de ampliar a parceria na área educacional entre o Município e o Estado, o que, conforme a titular da 21ª CRE, também é o propósito do órgão estadual.

Quanto ao retorno gradual das atividades presencias nas escolas de Tenente Portela, a titular da pasta da Educação já apresentou o plano ao prefeito, Rosemar Sala. Mesmo em início de governo, o chefe do Executivo tem acompanhado de perto as discussões. Confira a seguir os principais pontos da proposta:

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Conforme a Secretaria de Educação, todos as escolas municipais estão preparadas para a retorno gradual das atividades presenciais. Foram disponibilizados álcool gel e máscaras para alunos e servidores. Os educandários municipais foram dotados de tapetes sanitários e totens para álcool gel. Haverá também protetores faciais, luvas e jalecos para os professores e demais servidores. As medidas obedecem as normas estabelecidas nos protocolos sanitários.

RETORNO ESCALONADO

O Município estabelecerá as condições, porém, a decisão de permitir que os alunos compareçam as aulas presenciais será dos pais. O sistema programado prevê inicialmente intercalar as atividades na escola com o ensino remoto (virtual). Haverá ainda um teto de ocupação das salas de aula. No ensino fundamental o limite é de 30% dos alunos. O comparecimento ocorrerá ao menos uma vez por semana, no sistema de revezamento. Nos demais dias, as aulas seguirão do sistema online. Na educação infantil, as atividades ocorrerão em meio turno, ou seja, 50% dos alunos comparecerão na parte da manhã, e os outros 50% no turno da tarde.

FASE EXPERIMENTAL

A evolução da pandemia será determinante para a implantação e eventuais ajustes do plano de retorno escalonado das aulas presenciais. Inicialmente as atividades ocorrerão de maneira experimental. O comparecimento é facultativo, ou seja, caberá a cada pai ou responsável permitir que o aluno participe das atividades presenciais. O ensino remoto continuará sendo oferecido para aqueles que preferirem continuar somente nesta modalidade. Integrantes de grupos de risco permanecerão afastados.





Texto e fotos: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

