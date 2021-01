Identificada família morta no acidente na BR 472 em Santa Rosa

Compartilhar Pin 0 Compart.



Na tarde dessa quinta-feira (07/01), um gravíssimo acidente na BR 472 na saída de Santa Rosa para Três de Maio, a colisão envolveu uma Hilux e um Polo, deixando três vítimas fatais que estava no veículo Polo. Morreram no local, Antônio Jairo Pilatti, 62 anos motorista de ônibus aposentado, sua esposa Teresinha, 56, e a filha do casal Elisiane, 34 anos. Uma criança de quatro anos, neta do casal, foi internada em estado grave no Hospital Vida & Saúde.

No veículo Polo com placas de Santa Rosa estava o motorista e sua esposa e uma filha do casal que foram a óbito no local e a neta de 4 anos que estava na cadeirinha foi conduzida em estado grave para a UPA, recebe atendimento e passa por cirurgia. O motoristas da caminhoneta Hilux de Horizontina sofreu ferimentos leves o caroneiro não se feriu

Corpo de Bombeiros, SAMU, Brigada Militar, Polícia Civil foram ao local. A Polícia Federal de Ijuí registra a ocorrência.

Fonte: Portal Plural

