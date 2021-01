Boletim confirma 10º óbito provocado pela COVID-19 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria de Saúde do município de Tenente Portela confirmou o 10º óbito no município de Tenente Portela. Trata-se de um paciente do sexo feminino, com a idade de 80 anos. Possuía comorbidades (diabetes). Apresentou os primeiros sintomas em 27/12/2020, a internação no Hospital Santo Antônio ocorreu em 02/01/2021 e o óbito foi registrado hoje, 08/01/2021.

