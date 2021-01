PRF prende dois traficantes transportando 300 quilos de maconha em um carro roubado em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um dos traficantes estava foragido do sistema prisional por roubo a banco

Na madrugada desta quinta-feira, 7 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois traficantes que transportavam quase 300 quilos de maconha num Fiat Idea, entre as cidades de Passo Fundo e Pontão.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Durante ação de combate à criminalidade, a equipe da PRF recebeu informação do serviço de inteligência para abordar um Idea que ingressava no Rio Grande do Sul, oriundo de Santa Catarina.

O carro foi localizado e o motorista tentou fugir da abordagem da viatura da PRF no entroncamento da BR-285 com a ERS-324, transitando em alta velocidade por alguns quilômetros. Foi montado um bloqueio com viaturas policiais mais à frente, interceptando o carro e prendendo o condutor.

O carro estava carregado com fardos e tabletes de maconha, totalizando cerca de 300 quilos da droga. O motorista, de 39 anos, e o passageiro, de 32 anos, foram presos. Ambos moram na região metropolitana de Porto Alegre e têm vários antecedentes criminais. O motorista era foragido do sistema penitenciário pelo crime de roubo a banco. O carro havia sido roubado em Canoas/RS no dia 4 de janeiro e usava placas clonadas de um veículo de Curitiba/PR.

O preso foi encaminhado, com a droga e o veículo apreendido, à Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Essa foi a primeira grande apreensão de drogas realizada pela PRF na região em 2021.

Curtir isso: Curtir Carregando...