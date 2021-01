PRF atende acidente com mortes na BR-472, em Santa Rosa

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 14h desta quinta-feira (07), no km 156 da BR 472, em Santa Rosa, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente envolvendo dois carros. Três adultos morreram e uma criança ficou gravemente ferida.

No a PRF verificou a colisão entre um Polo com placas de Santa Rosa e uma Hilux com placas de Horizontina.

O motorista do Polo, 62 anos, e duas passageiras, de 56 e 34, morreram no local. Uma criança de 4 anos que viajava com eles foi socorrida com lesões graves. Os dois homens, com 53 e 28 anos, que viajavam na Hilux não tiverem lesões. O condutor da caminhonete realizou teste de etilômetro cujo resultado foi negativo.

Segundo análise preliminar realizada pela PRF, o motorista do Polo não respeitou a preferência sinalizada com placa de parada obrigatória (_Pare_) e tentou atravessar a rodovia (BR 472), quando foi colidido pela Hilux que transitava normalmente nela.

Corpo de Bombeiros Militares, Comando Rodoviário da Brigada Militar e SAMU apoiaram no atendimento da ocorrência e no socorro das vítimas.

*A PRF alerta para a travessia de rodovias:*

– onde houver, siga a sinalização;

– não havendo sinalização, dê a preferência e só atravesse em locais onde tenha visão suficiente para ter certeza que fará a manobra com segurança.

