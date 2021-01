Pastor Paquistanês visita prefeito de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Stephen Iqbal esteve acompanhado de sua esposa, que é brasileira, e de pastores da Primeira Igreja Batista

O prefeito municipal, Rosemar Sala, e a primeira dama, Salete Bettio Sala, receberam na manhã desta quinta-feira, 7, uma comitiva de religiosos liderada pela pastor Josias Leão. O grupo contou com a presença ilustre do pastor Stephen Iqbal e da missionária Danessa Meira. Ele é do Pasquistão e ela é brasileira. Desde outubro do ano passado, o casal está participando de atividades religiosas em diferentes cidades do país. Também estiveram no encontro Jonathan Fread e Iuri Sadovik que, assim como Josias Leão, integram a Primeira Igreja Batista de Tenente Portela.

Stephen e Danessa, falaram sobre o trabalho, revelaram o encantamento com receptividade que estão tendo em Tenente Portela e desejaram sucesso a nova gestão municipal. A missionária auxiliou na comunicação, traduzindo a mensagem de Setephen, feita em inglês e em urdu, que é o idioma oficial paquistanês. Os dois, juntamente com os demais pastores fizeram questão de abençoar o prefeito, a primeira dama e simbolicamente o município e o povo portelense.

O prefeito agradeceu as orações e desejou uma boa estadia aos visitantes. Rosemar Sala também estendeu um agradecimento especial ao pastor Josias por ter oportunizado a presença dos religiosos em nosso Município.

No próximo sábado às 10h o site Portela Online irá realizar uma entrevista ao vivo com o pastor paquistanês, sua esposa e o Pastor Josias da Igreja Batista de Tenente Portela.









Texto e fotos: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

