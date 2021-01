Menino de 2 anos morre afogado em piscina de plástico em Blumenau – SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um menino de dois anos morreu depois de se afogar em uma piscina plástica em Blumenau na tarde da última terça-feira (5). O pequeno chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Santo Antônio, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e faleceu horas depois. A informação foi divulgada pelo portal Mesorregional e confirmada pela reportagem do Santa na manhã desta quinta-feira (7).

O acidente aconteceu na casa em que o garoto morava com a família, na Velha Central, Região Oeste de Blumenau. O Samu chegou a ser acionado e fez o primeiro atendimento à criança, que então foi encaminhada à unidade de saúde da Rua Itajaí. Os médicos e socorristas chegaram a conseguir reverter a parada cardíaca, porém o menino morreu na madrugada do dia seguinte.

O sepultamento ocorreu ainda durante esta quarta-feira (6), no Cemitério da Rua Bahia, em Blumenau.

Afogamentos no Brasil



Dados divulgados em 2020 pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) apontam que 15 pessoas morrem afogadas no país por dia. Isso significa que a cada 94 minutos — pouco mais de uma hora e meia — uma pessoa é vítima de um acidente como esse em território brasileiro.

Homens são as principais vítimas, com risco 6,8 vezes maior de morrerem afogados, conforme a Sobrasa. Adolescentes formam, ainda, a faixa etária de maior risco por conta dos descuidos. Rios e represas representam 70% de todos os óbitos e entre crianças de 1 a 9 anos de idade, 59% ocorrem em piscinas de residências — como foi o caso desse menino no bairro Velha Central.

O afogamento é a segunda maior causa de mortes entre crianças de 1 a 4 anos.



Fonte: NSC TV

