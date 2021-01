Estado espera primeira leva de vacinas contra covid-19 ainda neste mês

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul tem a expectativa de receber as primeiras doses de vacina contra a covid-19 ainda em janeiro. A infraestrutura para distribuí-las no Estado já está preparada e aproveitará a experiência da imunização contra a gripe.

Em entrevista ao programa Gaúcha +, da Rádio Gaúcha, a diretora do Centro, Cynthia Molina Bastos, disse que essa expectativa é baseada em informações do governo federal. O Ministério da Saúde tem garantido que não existe nenhuma vacina vetada e que a primeira aprovada pela Anvisa deverá ser adotada e enviada.

— E com essa informação estamos trabalhando, estamos nessa torcida. Estamos prontos porque será a mesma logística usada para a vacinação contra o vírus influenza, que ocorre todo ano — explicou Cynthia.

A preocupação maior, segundo ela, é mobilizar adequadamente a população para procurar a vacina. O Centro ainda prepara esquema para que os municípios maiores recebam as doses direto do ministério, sem passar pelas centrais de distribuição.

A projeção, de acordo com levantamento do órgão, é imunizar 4,5 milhões de pessoas, cerca de 40% da população, ainda no primeiro semestre deste ano. A intenção é evitar o avanço da vacinação durante o inverno.

