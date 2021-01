Dentro do Jogo: Ainda da para sonhar com o título?

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Inter vive uma verdadeira montanha-russa no brasileirão sobe, desce e volta a subir. Não iniciou como um dos favoritos ao título, mas surpreendeu mesmo com um elenco menos badalado que outras equipes, chegou a liderar boa parte do primeiro turno do campeonato.

Caiu de rendimento e com a troca de técnico desabou ainda mais. Uma queda livre, do primeiro para o sexto lugar. Abel Braga demorou, mas conseguiu passar para o grupo seu modelo de jogo. Chega a cinco vitórias seguidas quatro pelo brasileiro.

As apostas do técnico vêm dando bons resultados. As entradas de Praxedes e Caio Vidal na equipe deram mais qualidade no meio de campo e velocidade no ataque.

Os três pontos conquistados diante do Ceará recoloca o colorado na segunda posição e devolve matematicamente a chance de lutar pela liderança.

Ainda da para brigar pelo título? Na matemática sim, o que nos resta saber é se no futebol o Inter vai conseguir brigar para ser campeão. Terá que ser regular no restante da competição, jogar mais do que vem jogando.

Os próximos dois jogos no Beira-Rio contra Goiás e Fortaleza nos dirá se o Internacional lutará pelo título ou apenas uma vaga direta no G4.

Sonhar não custa nada, as chances voltaram. Será que o time comandado por Abel conseguirá aproveitar as novas oportunidades?

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

