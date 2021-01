Prefeito de Tenente Portela recebe visita do Deputado Federal Sanderson do PSL

Compartilhar Pin 0 Compart.

No final da tarde desta terça-feira, 5 de janeiro, o prefeito Rosemar Sala recebeu em seu gabinete o deputado federal Ubiratan Antunes Sanderson (PSL). O encontro foi proposto pelo parlamentar que cumpriu roteiro na região. Também participaram da reunião o vice-prefeito, Leônidas Balestrin; a presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks; o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli; e os secretários municipais de Finanças, Elido Balestrin, de Administração, Paulo Farias, e de Serviços Urbanos, Salete Bettio Sala, além de assessores do deputado.

O parlamentar manifestou que o seu gabinete está “de portas abertas” para o Município. Informou que pretende seguir ajudando o Hospital Santo Antônio através da destinação de recursos. Sanderson também quer contribuir no encaminhamento de demandas de outros setores. Aproveitando a ocasião, a secretária e primeira-dama Salete Sala entregou alguns projetos voltados a melhorias urbanas.

O prefeito solicitou o apoio do parlamentar na destinação de recursos via emendas e na indicação de projetos junto ao Governo Federal. Rosemar Sala destacou que a nova gestão pretende manter uma relação permanente com todas as bancadas, na Assembleia, na Câmara e no Senado. “Independentemente do partido, queremos o apoio de todos e também faremos a nossa parte na elaboração de projetos consistentes que representem mais recursos e obras para Tenente Portela”, pontou o prefeito.









