Moto colide de frente em caminhão e deixa uma vítima fatal na RS-342 em Três de Maio

Um acidente de trânsito no início da manhã desta quarta-feira, 6 de janeiro, resultou em um jovem motociclista morto, em Três de Maio. O acidente ocorreu por volta das 6h10min, na RS 342, próximo a indústria Wilkom & Wilkom.

A colisão frontal envolveu a moto Yamaha conduzida pela vítima de 27 anos, e um caminhão transportador de ração. Os dois veículos são emplacados em Três de Maio.

De acordo com informações, a motocicleta era pilotada no sentido trevo da Pica Pau/trevo da BR 472, e o caminhão em sentido contrário teria invadido a pista contrária. Havia muita neblina no momento do acidente, e segundo motorista do caminhão, ele teria desviado de outro caminhão que seguia em sua frente.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos no local, e em seguida acionaram o Comando Rodoviário da Brigada Militar (grupo de Santa Rosa), para registrar a ocorrência.

Fonte: Paulo Marques Notícias

