Carretas pegam fogo após colisão com duas vítimas fatais na BR-282 em SC

Um acidente de trânsito na BR-282 deixou ao menos duas pessoas mortas na tarde desta terça-feira, 5 de janeiro, no interior de Maravilha, no estado de Santa Catarian. Uma pessoa foi encaminhada por moradores ao hospital regional de São Miguel do Oeste.

A colisão frontal envolveu uma carreta com placas de Frederico Westphalen (RS) e outra carreta com placas de Campo Erê (SC), nas proximidades do posto Máximo e restaurante Tedesco, na Linha Campinas – em Iraceminha. Continua após a publicidade... Continua o texto.. Informações dão conta de que na carreta de Campo Erê duas pessoas morreram, tratando-se de moradores de São Lourenço do Oeste. As vítimas são Valdir Ecker de 63 anos e sua esposa Arsulina Chags Leite de 60 anos. O motorista do outro veículo foi encaminhado por populares ao Hospital Regional de São Miguel. Valdir era funcionário de uma empresa situada em Campo Erê e pegou o caminhão por volta das 14 horas desta terça-feira(05), onde se deslocava para o Rio Grande, onde faria o carregamento de melancias. O Corpo de Bombeiros Militar, Samu, IGP e PRF trabalharam no local. Veja um dos vídeos que circulam nas redes sociais. Fonte: W3 Comunicações

