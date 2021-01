Sala realiza primeira reunião com Assessoria Jurídica do município

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na agenda desta terça-feira, 5 de dezembro, entre outros compromissos, o prefeito Rosemar Sala promoveu a primeira reunião de trabalho com os integrantes da Assessoria Jurídica do Município. Participaram do encontro a procuradora geral, Simone De Moura Rosa Pöerch, e os assessores jurídicos recentemente nomeados, Jonas de Moura e Simone Galli.

O prefeito, que também é advogado, apresentou as linhas gerais do governo para a área. Foram definidas as atribuições de cada assessor. Jonas de Moura ficará lotado no Gabinete do Prefeito e Simone Galli na Secretaria de Administração e Planejamento.

Entre as solicitações apresentadas pelo prefeito está a atualização dos decretos da pandemia da Covid-19. Rosemar Sala também pediu atenção especial à duas questões: a documentação acerca do caminhão de bombeiros adquirido pelo Município e um estudo sobre o benefício do vale-alimentação aos servidores públicos.

TEXTO E FOTOS: Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Tenente Portela

