Prefeito e vice de Tenente Portela visitam secretarias e mantêm primeiros contatos com servidores

Compartilhar Pin 0 Compart.

Rosemar Sala e Leônidas Balestrin, prefeito e vice de Tenente Portela, respectivamente, reservaram o primeiro dia útil de trabalho da nova gestão para visitar todas as secretarias. A atividade ocorreu nesta segunda-feira, 4 de janeiro, e iniciou no Centro Administrativo com servidores das Secretarias de Administração e Planejamento e de Finanças.

Ainda durante a manhã, Sala e Balestrin estiveram nas Secretarias de Desenvolvimento Rural, de Serviços Urbanos, de Educação, Cultura e Desporto, de Assistência Social e de Indústria, Comércio e Turismo. Na parte da tarde a agenda ocorreu na Secretaria de Saúde e Saneamento, inclusive com visitas as unidades de ESF.

Em todos os locais, os mandatários portelenses estiveram acompanhado do titular da respectiva pasta. Em suas manifestações, o prefeito e o vice reforçaram os compromissos do mandato, pontuaram sobre a importância dos servidores na implantação das políticas da nova gestão e reafirmaram o objetivo de sempre qualificar o atendimento da população.









Curtir isso: Curtir Carregando...