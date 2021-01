Rede estadual de ensino do RS tem inscrições abertas para contratação emergencial

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o banco de cadastro temporário para contratação emergencial da rede estadual. Podem participar professores, servidores e especialistas em educação.

As inscrições estão disponíveis no site e acontecem até dia 10 de janeiro.

Devido à pandemia, este ano o processo seletivo será totalmente online, para evitar aglomerações. Após a inscrição, o candidato recebe um e-mail com um código de acesso para envio da documentação necessária.

Curtir isso: Curtir Carregando...