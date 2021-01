Governo do RS não aceita recurso e mapa definitivo tem região de Bagé em bandeira preta

Compartilhar Pin 0 Compart.

O governo do Rio Grande do Sul não aceitou os recursos apresentados pelas associações regionais e municípios para mudar a cor das bandeiras no mapa do distanciamento controlado. Com isso, a região de Bagé fica em bandeira preta pela segunda vez desde a implantação do modelo.

O mapa definitivo foi divulgado nesta segunda (4) e passa a valer na terça-feira, até a próxima segunda (11).

As regiões que aderiram ao sistema de cogestão podem adotar protocolos próprios, elaborados pelas respectivas associações regionais, mas no mínimo iguais à bandeira anterior. A região de Bagé, por exemplo, pode adotar protocolos de bandeira vermelha.

Apenas Guaíba e Uruguaiana, que estão em bandeira laranja, dentre as 21 regiões Covid, não aderiram ao sistema de cogestão.

Risco altíssimo



Segundo o governo, o risco altíssimo em Bagé é resultado da combinação entre a piora na ocupação de leitos por pacientes com Covid-19 na macrorregião Sul e o fato de a região apresentar bandeira preta no indicador de hospitalizações para cada 100 mil habitantes.

Isso culminou no acionamento da nova regra do Distanciamento Controlado: a salvaguarda de bandeiras vermelha e preta. Implementada a partir desta rodada, a regra tem o objetivo de garantir que os níveis de risco alto e altíssimo sejam aplicados quando a capacidade hospitalar está próxima do limite e se evite o esgotamento de leitos.

“Avaliamos os dados e decidimos indeferir os pedidos de reconsideração para que as regiões fiquem com a cor no mapa de acordo com a gravidade da sua situação. As salvaguardas foram bem aplicadas e demonstram o nível de alerta por meio do mapa, que é o nosso objetivo no governo do Estado. Se as prefeituras consideram que devem ser mais flexíveis, podem adotar os protocolos da sua região”, destaca o governador Eduardo Leite.

De acordo com o mapa preliminar da 35ª rodada, 360 municípios estão classificados em bandeira vermelha, somando 8,2 milhões de habitantes, o que corresponde a 73,2% da população gaúcha.

Em bandeira preta são seis municípios (Aceguá, Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul), totalizando 184,7 mil habitantes.

Como fica o mapa

Bandeira preta

Bagé

Bandeira vermelha

Pelotas

Cachoeira do Sul

Canoas

Capão da Canoa

Caxias do Sul

Ijuí

Lajeado

Palmeira das Missões

Passo Fundo

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Santa Rosa

Santo Ângelo

Bandeira laranja

Santa Maria

Uruguaiana

Erechim

Cruz Alta

Guaíba

Novo Hamburgo

Taquara

